Addio a Francesco Petri per 30 anni dirigente di calcio dello Stiava
È deceduto a 84 anni Francesco Petri, figura di rilievo nel calcio locale. Per oltre trent’anni ha ricoperto ruoli dirigenziali nello Stiava, contribuendo allo sviluppo del calcio nella zona. La sua esperienza si è estesa anche al Piano di Conca e al QM, consolidando il suo impegno nel movimento calcistico del territorio. La comunità lo ricorda come un uomo dedito e appassionato al mondo dello sport.
Camaiore, 7 gennaio 2026 – All’età di 84 anni è deceduto Francesco Petri, apprezzato dirigente per oltre trent’anni dello Stiava, ma anche con trascorsi di impegno calcistico nel Piano di Conca e nel QM (Pian di Mommio e Pian del Quercione). Francesco Petri era molto conosciuto, oltre che nel mondo del pallone versiliese, anche in Darsena, a Viareggio, dato che era stato operaio dei noti cantieri “Overmarine” e “Picchiotti”. “Amava stare con i ragazzi e fare del bene – ricordano gli amici che si sono stretti vicino alla famiglia in questi giorni di dolore – dato che era stato per decenni volontario della Misericordia di Stiava. 🔗 Leggi su Lanazione.it
