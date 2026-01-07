acquario fuori il 9 gennaio il nuovo singolo di ultimo

Il 9 gennaio esce “Acquario”, il nuovo singolo di Ultimo. Disponibile in radio e in digitale, il brano rappresenta un’ulteriore tappa nel percorso artistico dell’artista, pubblicato sotto etichetta indipendente Ultimo Records e distribuito da Believe. Un’uscita attesa dai fan, che si inserisce nel suo continuo aggiornamento musicale.

Venerdì 9 gennaio arriva in radio e in digitale ACQUARIO, il nuovo singolo di ULTIMO, sotto etichetta indipendente Ultimo Records, distribuito da Believe. L'annuncio dalle pagine social dell'Artista: "ACQUARIO, il mio nuovo singolo fuori domani a mezzanotte." Ecco spiegato quindi l'indizio che il cantautore romano aveva voluto dare ai suoi fan che hanno acquistato ULTIMO LIVE STADI 2025, all'interno del quale si trovava un cartoncino lenticolare in cui si alternavano il simbolo dell'infinito e quello del segno zodiacale dell'acquario. L'uscita del nuovo singolo accende un faro su quello che si prepara a essere l'anno più importante della carriera di ULTIMO, nell'attesa di ULTIMO 2026 – LA FAVOLA PER SEMPRE, il grande evento live del prossimo anno che si terrà il 4 LUGLIO a ROMA – TOR VERGATA.

