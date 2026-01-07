Achille Barosi l' addio di mamma e papà | Anima antica e folle vola alto sulle tue montagne

L'ultimo saluto ad Achille Barosi, il sedicenne scomparso nella tragedia di Milano, si è svolto nella Basilica di Sant’Ambrogio. Un momento di dolore raccolto e rispettoso, che ha visto amici e familiari riuniti per ricordare una giovane vita spezzata. Achille, descritto come un'anima antica e folle, rimarrà nei ricordi di chi lo ha conosciuto, lasciando un vuoto profondo nella comunità.

Un dolore composto, ma squarciante, ha riempito le navate della Basilica di Sant?Ambrogio a Milano per l?ultimo saluto ad Achille Barosi, il sedicenne rimasto vittima della tragedia di.

La mamma di Achille, 'ci hai insegnato il coraggio e l'amore, tua per sempre' - 'Tu, insieme ai tuoi amici, ci avete insegnato cosa sono il coraggio e l'amore. notizie.tiscali.it

Achille Barosi, la mamma canta "Perdutamente" di Achille Lauro sulla bara del figlio morto nella strage di Crans-Montana - Una mano sulla bara, la foto del ragazzo e le note di "Perdutamente" di Achille Lauro, intonate dai familiari. msn.com

Si riempie la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano dove si svolgono i funerali del 16enne Achille Barosi, una delle vittime della strage di Capodanno a Crans-Montana. Sul sagrato sono state posizionate due corone di fiori degli amici, una dei compagni di via Se - facebook.com facebook

#CransMontana Chiesa gremita di giovanissimi a Milano per Achille Barosi. Il nonno del 16enne “Ci vuole tanta fede e amore per non sprofondare nella disperazione”. Tutti in fila per l’ultimo saluto ad Achille. x.com

