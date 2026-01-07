Acea ammessa al regime di adempimento collaborativo dall’Agenzia delle Entrate

Acea S.p.A. e le sue controllate sono state ammesse, dall’Agenzia delle Entrate, al regime di adempimento collaborativo, noto come cooperative compliance, fino a fine 2025. Questo modello favorisce una collaborazione trasparente e preventiva tra il fisco e le imprese, riservato a quelle dotate di sistemi strutturati di gestione e controllo del rischio fiscale. L’adesione rappresenta un passo importante verso un rapporto più collaborativo tra contribuente e amministrazione fiscale.

A fine 2025, Acea S.p.A. e le 19 società controllate aderenti al consolidato fiscale sono state ammesse dall’Agenzia delle Entrate, al regime di adempimento collaborativo (noto come cooperative compliance), vale a dire il modello di cooperazione trasparente e preventiva tra fisco e contribuenti, rivolto alle imprese dotate di un sistema strutturato di gestione e controllo del rischio fiscale. In particolare, il regime di cooperative compliance consente, tra l’altro, un dialogo costante tra imprese e Agenzia, finalizzato a individuare e risolvere in anticipo le potenziali situazioni di rischio, anche con l’obiettivo di dare certezza alle scelte fiscali adottate dalle imprese nello svolgimento delle proprietà attività economiche L’ammissione, efficace a partire dal periodo d’imposta 2024 e che tiene conto delle Linee Guida emanate dall’Agenzia a gennaio 2025, si caratterizza per essere il primo caso di ammissione di gruppo ai sensi dell’art. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Acea ammessa al regime di adempimento collaborativo dall’Agenzia delle Entrate Leggi anche: Criptovalute tracciate dall’Agenzia delle Entrate in tutta Europa dal 2026 Leggi anche: Lettera a casa dall’Agenzia delle Entrate, chi rischia con i nuovi controlli La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Acea e 19 società del Gruppo, ammesse al regime di adempimento collaborativo dell’Agenzia delle Entrate - Palermo (Acea): "Un passo strategico per rafforzare la governance fiscale e consolidare il rapporto di fiducia con l’Amministrazione Finanziaria" ... affaritaliani.it Comunicazione ACEA ATO2 Acquedotto del Simbrivio disservizio programmato manutenzione straordinaria Acea Ato2 comunica che al fine di consentire la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, volti a migliorare l'efficienza del servizio, è n - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.