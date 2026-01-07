Acea ammessa al regime di adempimento collaborativo dall’Agenzia delle Entrate

Da ilgiornale.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Acea S.p.A. e le sue controllate sono state ammesse, dall’Agenzia delle Entrate, al regime di adempimento collaborativo, noto come cooperative compliance, fino a fine 2025. Questo modello favorisce una collaborazione trasparente e preventiva tra il fisco e le imprese, riservato a quelle dotate di sistemi strutturati di gestione e controllo del rischio fiscale. L’adesione rappresenta un passo importante verso un rapporto più collaborativo tra contribuente e amministrazione fiscale.

A fine 2025, Acea S.p.A. e le 19 società controllate aderenti al consolidato fiscale sono state ammesse dall’Agenzia delle Entrate, al regime di adempimento collaborativo (noto come cooperative compliance), vale a dire il modello di cooperazione trasparente e preventiva tra fisco e contribuenti, rivolto alle imprese dotate di un sistema strutturato di gestione e controllo del rischio fiscale. In particolare, il regime di cooperative compliance consente, tra l’altro, un dialogo costante tra imprese e Agenzia, finalizzato a individuare e risolvere in anticipo le potenziali situazioni di rischio, anche con l’obiettivo di dare certezza alle scelte fiscali adottate dalle imprese nello svolgimento delle proprietà attività economiche L’ammissione, efficace a partire dal periodo d’imposta 2024 e che tiene conto delle Linee Guida emanate dall’Agenzia a gennaio 2025, si caratterizza per essere il primo caso di ammissione di gruppo ai sensi dell’art. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

acea ammessa al regime di adempimento collaborativo dall8217agenzia delle entrate

© Ilgiornale.it - Acea ammessa al regime di adempimento collaborativo dall’Agenzia delle Entrate

Leggi anche: Criptovalute tracciate dall’Agenzia delle Entrate in tutta Europa dal 2026

Leggi anche: Lettera a casa dall’Agenzia delle Entrate, chi rischia con i nuovi controlli

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Acea e 19 società del Gruppo, ammesse al regime di adempimento collaborativo dell’Agenzia delle Entrate - Palermo (Acea): "Un passo strategico per rafforzare la governance fiscale e consolidare il rapporto di fiducia con l’Amministrazione Finanziaria" ... affaritaliani.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.