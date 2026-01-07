A un anno dall'aggressione con un coltello ai danni dell'ex moglie fuori da un supermercato di Seriate, Daniel Manda è stato condannato a 13 anni e mezzo di reclusione. La vittima, Daniela Manda, ha perso il lavoro a causa delle ferite riportate, esprimendo la propria disperazione. La sentenza rappresenta un importante passaggio nel procedimento giudiziario relativo a questo episodio di violenza.

Seriate (Bergamo), 7 gennaio 2026 – Un anno dopo la violenta aggressione all’ex moglie, Daniela Manda, 39 anni, colpita con un coltello da cucina fuori da un supermercato di Seriate, arriva la condanna per Daniel Manda. Tredici anni e sei mesi per tentato omicidio pluriaggravato per il quarantanovenne romeno che il 6 gennaio dell'anno scorso accoltellò la donna con ben 14 fendenti. Se si era salvata era stato solo grazie all'intervento di alcuni presenti, un militare fuori servizio e un elettricista che casualmente si trovava a passare per Seriate. Erano stati loro a immobilizzare l’uomo e tenerlo fino all’arrivo dei carabinieri della Tenenza di Seriate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Accoltellò l’ex moglie fuori dal Lidl di Seriate: condannato a 13 anni e mezzo. Lei ha perso il lavoro a causa delle ferite: “Sono disperata”

Leggi anche: Accoltellò la moglie fuori dal Lidl di Seriate: Daniel Manda condannato a 13 anni e mezzo

Leggi anche: Accoltellò la moglie fuori dal Lidl di Seriate: Daniel Manda ammesso la rito abbreviato

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Daniel Manda è stato condannato a 13 anni e 6 mesi Il 6 gennaio 2025 aveva accoltellato 14 volte l’ex moglie nel parcheggio di un supermercato di Seriate - facebook.com facebook

Accoltella la moglie e si toglie la vita: lei sopravvive. Tragedia a Monfalcone. #ilgoriziano #monfalcone x.com