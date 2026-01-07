Accoltellò la moglie fuori dal Lidl di Seriate | Daniel Manda condannato a 13 anni e mezzo

Daniel Manda, camionista rumeno di 49 anni, è stato condannato a 13 anni e mezzo in abbreviato per aver accoltellato la moglie fuori dal supermercato Lidl di Seriate il 6 gennaio 2025. La vicenda ha suscitato attenzione per la gravità dell’episodio e le conseguenze legali. La sentenza chiarisce le responsabilità dell’uomo, che ha agito in un contesto di tensione familiare.

Seriate. È stato condannato a 13 anni e mezzo in abbreviato Daniel Manda, il camionista rumeno di 49 anni che il 6 gennaio 2025 tentò di uccidere a coltellate la moglie all’esterno del supermercato Lidl di Seriate. Il pubblico ministero Emma Vittorio gli aveva contestato il tentato omicidio pluriaggravato dalla premeditazione e dal rapporto di parentela, lo stalking e le lesioni nei confronti di un militare che quel giorno era intervenuto per difendere la donna rimediando un taglio all’orecchio, e aveva chiesto 12 anni di reclusione. La difesa, retta dagli avvocati Lorenzo Mele e Stefania Russo, aveva invece chiesto la derubricazione del tentato omicidio in lesioni, l’assoluzione per lo stalking e l’esclusione dell’aggravante della premeditazione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

