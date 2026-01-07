Accoltellato a 15 anni per un giubbotto la mamma | Sono fiera di lui ha difeso un amico In Italia da 25 anni prima non era così pericoloso

Un ragazzo di 15 anni è stato accoltellato in Italia, sostenendo di aver agito per difendere un amico. La madre esprime orgoglio per il comportamento del figlio, sottolineando però che la situazione di pericolo tra i giovani è aumentata negli ultimi anni. In Italia, secondo lei, non si era mai verificata una così diffusa escalation di violenza tra i giovani.

Milano – “Sono fiera di mio figlio, che è intervenuto per aiutare un amico, ma non è possibile che un ragazzo venga aggredito in modo così violento per un giubbotto ”. A parlare è Nilanka Wijethunga, la mamma di P.A., il quindicenne di origini cingalesi accoltellato lunedì pomeriggio davanti al Bicocca Village di Milano dopo aver difeso un coetaneo da un rapinatore armato, ricercato dai carabinieri. Sangue davanti al Bicocca Village: "Dammi subito il tuo giubbotto". Quindicenne difende l’amico e viene accoltellato dal rapinatore “Sono accanto a lui – racconta da una stanza del Niguarda –. Ha diverse ferite all’addome, nessuna preoccupante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Accoltellato a 15 anni per un giubbotto, la mamma: “Sono fiera di lui, ha difeso un amico. In Italia da 25 anni, prima non era così pericoloso” Leggi anche: Difende l'amico da una rapina e viene accoltellato al torace: grave un ragazzino di 15 anni Leggi anche: Accoltellato a 15 anni per difendere l’amico da una rapina, nuovo caso a Milano: colpito a volto e addome. In fuga l’aggressore La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Difende l'amico da una rapina e viene accoltellato al torace: grave un ragazzino di 15 anni; Il ragazzino di 15 anni accoltellato al Bicocca Village: squarcio al volto di 7 centimetri e una ferita al fianco. “Dammi il giubbotto”; Milano, quindicenne accoltellato dopo aver difeso un amico da rapina; Milano, cerca di difendere l’amico da una rapina e viene accoltellato: è grave un ragazzo di 15 anni. Il ragazzino di 15 anni accoltellato al Bicocca Village: squarcio al volto di 7 centimetri e una ferita al fianco. “Dammi il giubbotto” - Milano, l’adolescente ha difeso un amico dall’aggressione di un rapinatore. msn.com

