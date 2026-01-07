Accoltellarono un 17enne per rapinarlo | arrestati tre giovanissimi

Tre giovani di 14 e 15 anni sono stati arrestati con l'accusa di aver accoltellato un 17enne durante una rapina avvenuta il 28 ottobre in via Don Bosco a Napoli. L'episodio ha destato preoccupazione nella zona e ha portato all'intervento delle forze dell'ordine. La vicenda evidenzia le problematiche legate alla sicurezza e alla tutela dei minori nel contesto urbano.

Hanno 14 e 15 anni, i tre giovani accusati di aver accoltellato un 17enne per rapinarlo. I fatti sono verificati lo scorso 28 ottobre in via Don Bosco a Napoli. Stamattina, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Stella hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

