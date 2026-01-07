Accoltella un poliziotto egiziano bloccato con colpo di pistola

Un uomo di 24 anni, egiziano e già conosciuto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dopo aver accoltellato un poliziotto. L’episodio si è verificato in una zona centrale della città, dove l’individuo è stato fermato e successivamente neutralizzato con un colpo di pistola. L’arresto è avvenuto senza ulteriori conseguenze per le persone coinvolte.

Per Abdelmalak E. F. H., cittadino egiziano di 24 anni già noto alle forze dell'ordine, sono scattate le manette.

