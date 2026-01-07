Accoltella 14 volte l'ex moglie nel parcheggio del supermercato | Daniel Manda condannato a 13 anni

Daniel Manda è stato condannato a 13 anni e 6 mesi di reclusione per aver accoltellato l'ex moglie nel parcheggio di un supermercato. La sentenza, pronunciata in primo grado con rito abbreviato, include accuse di tentato omicidio aggravato, lesioni e stalking. La vicenda evidenzia le conseguenze di comportamenti violenti e persecutori, sottolineando l'importanza di interventi tempestivi e di un sistema di tutela efficace.

Daniel Manda è stato condannato a 13 anni e 6 mesi, in primo grado con rito abbreviato, per tentato omicidio aggravato, lesioni e stalking. Il 6 gennaio 2025 aveva accoltellato 14 volte l'ex moglie nel parcheggio di un supermercato di Seriate (Bergamo). 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

