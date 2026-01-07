Accenture acquisisce Faculty | Marc Warner è il nuovo Cto

Accenture ha annunciato l'acquisizione di Faculty, azienda britannica specializzata in soluzioni di intelligenza artificiale nativa. Con questa operazione, Accenture intende rafforzare le proprie capacità nel settore dell’innovazione digitale. Marc Warner assumerà il ruolo di Chief Technology Officer, contribuendo allo sviluppo di progetti e servizi basati sull’intelligenza artificiale. La partnership mira a offrire ai clienti soluzioni innovative e competitive nel panorama tecnologico in rapida evoluzione.

Accenture ha annunciato di aver trovato l’accordo per acquisire Faculty, azienda britannica di servizi e prodotti di intelligenza artificiale nativa. La società è stata fondata nel 2014 da Marc Warner, che ora sarà il nuovo Chief Technology Officer ed entrerà nel Global Management Committee. Oltre al manager, anche più di 400 professionisti di Faculty tra data scientist e ingegneri passeranno nei team globali della società di consulenza globale. In passato Warner è stato Research Fellow in Fisica Quantistica ad Harvard e membro del UK AI Council. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Accenture acquisirà la società britannica di AI Faculty, Marc Warner diventerà CTO; La società di intelligenza artificiale associata a Vote Leave acquisita in una transazione da 740 milioni di sterline.

Accenture punta sull’IA sicura: accordo per l’acquisizione di Faculty - Accenture acquisirà Faculty per potenziare l’IA enterprise, la decision intelligence e lo sviluppo di soluzioni AI sicure e scalabili. 01net.it