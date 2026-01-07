Accca Larenzia 4 di Gioventù nazionale aggrediti con spranghe a Roma
Quattro attivisti di Gioventù Nazionale sono stati vittima di un'aggressione con spranghe nei pressi di un supermercato in via Tuscolana, Roma. L'incidente si è verificato nelle vicinanze del luogo, senza ulteriori dettagli sulle circostanze. La dinamica e le motivazioni dell'evento sono ancora oggetto di indagine.
(Adnkronos) – Quattro attivisti di Gioventù Nazionale sono stati aggrediti nelle vicinanze di un supermercato di via Tuscolana, a Roma. Secondo quanto riferito dalle vittime, l’episodio si sarebbe verificato durante l’affissione di manifesti relativi alla commemorazione di Acca Larenzia promossa al parco della Rimembranza dal movimento giovanile per oggi pomeriggio. Secondo quanto ricostruito dalla digos della . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
