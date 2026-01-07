Accca Larenzia 4 di Gioventù nazionale aggrediti con spranghe a Roma

Quattro attivisti di Gioventù Nazionale sono stati vittima di un'aggressione con spranghe nei pressi di un supermercato in via Tuscolana, Roma. L'incidente si è verificato nelle vicinanze del luogo, senza ulteriori dettagli sulle circostanze. La dinamica e le motivazioni dell'evento sono ancora oggetto di indagine.

Accca Larenzia, 4 di Gioventù nazionale aggrediti con spranghe a Roma - L'episodio si sarebbe verificato durante l'affissione di manifesti relativi alla commemorazione di Acca Larenzia di oggi pomeriggio. adnkronos.com

Acca Larenzia, 4 attivisti di Gioventù Nazionale denunciano aggressione da parte di giovani di estrema sinistra con spranghe e aste - Lo scontro accanto a un supermercato sulla Tuscolana, nella zona dove mercoledì pomeriggio avverrà la commemorazione ... roma.corriere.it

, Sabato 7 Gennaio 1978 Strage di Acca Larenzia Sfoglia l'archivio storico -> https://archivio.ilmessaggero.it/ricerca-standardtopic=Accadde+Oggi+07+gennaio&fyi=0&utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=archivio_stor - facebook.com facebook

