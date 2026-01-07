Accampamenti in piazzale Ungheria chiesti interventi e aiuti per i senzatetto

In piazzale Ungheria sono stati segnalati accampamenti e tende, sollevando preoccupazioni sulla presenza di senzatetto nella zona. Nicola Glorioso, vicepresidente dell'Ottava circoscrizione, ha richiesto interventi e supporto, inviando una comunicazione ufficiale al sindaco Roberto Lagalla e agli uffici competenti. La situazione evidenzia la necessità di azioni mirate per garantire sicurezza e assistenza alle persone coinvolte.

Tende e accampamenti in piazzale Ungheria. Lo sottolinea Nicola Glorioso, vicepresidente dell'Ottava circoscrizione che sul tema ha anche trasmesso una segnalazione formale al sindaco Roberto Lagalla e agli uffici competenti. "Piazzale Ungheria è oggi il simbolo di una Palermo che soffre e che. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

