Accampamenti in piazzale Ungheria chiesti interventi e aiuti per i senzatetto

In piazzale Ungheria sono stati segnalati accampamenti e tende, sollevando preoccupazioni sulla presenza di senzatetto nella zona. Nicola Glorioso, vicepresidente dell'Ottava circoscrizione, ha richiesto interventi e supporto, inviando una comunicazione ufficiale al sindaco Roberto Lagalla e agli uffici competenti. La situazione evidenzia la necessità di azioni mirate per garantire sicurezza e assistenza alle persone coinvolte.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.