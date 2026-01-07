Accampamenti in piazzale Ungheria chiesti interventi e aiuti per i senzatetto
In piazzale Ungheria sono stati segnalati accampamenti e tende, sollevando preoccupazioni sulla presenza di senzatetto nella zona. Nicola Glorioso, vicepresidente dell'Ottava circoscrizione, ha richiesto interventi e supporto, inviando una comunicazione ufficiale al sindaco Roberto Lagalla e agli uffici competenti. La situazione evidenzia la necessità di azioni mirate per garantire sicurezza e assistenza alle persone coinvolte.
Tende e accampamenti in piazzale Ungheria. Lo sottolinea Nicola Glorioso, vicepresidente dell'Ottava circoscrizione che sul tema ha anche trasmesso una segnalazione formale al sindaco Roberto Lagalla e agli uffici competenti. "Piazzale Ungheria è oggi il simbolo di una Palermo che soffre e che. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Torna "La cittadella del Natale": a piazzale Ungheria artigianato, prodotti tipici e oggettistica
Leggi anche: Omicidio Voghera, chiesti 11 anni e 4 mesi per l’ex assessore leghista che uccise un senzatetto marocchino
Dopo il gesto eroico del centurione Giuliano, che era saltato giù dalla torre Antonia, durante l'assedio di Gerusalemme del 70, e aveva respinto i giudei, i combattimenti proseguirono. I romani erano arrivati ormai al piazzale del tempio di Erode a Gerusalemme - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.