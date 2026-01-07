Accadde oggi | 7 gennaio viene adottato il tricolore italiano

Il 7 gennaio 1797 viene adottato ufficialmente il tricolore italiano, simbolo della nascita della Repubblica Cispadana. Le origini del bianco, rosso e verde si intrecciano con la storia di Milano e delle forze civiche dell’epoca. Questa data segna un momento importante nell’evoluzione dei simboli nazionali italiani, che nel tempo sono diventati rappresentativi dell’identità e dell’unità del paese.

Il bianco e il rosso comparivano già nell'antichissimo stemma comunale di Milano, sotto forma di croce rossa su campo bianco, mentre verdi erano, fin dal 1782, le uniformi della Guardia Civica milanese Il 7 gennaio 1797 il Parlamento della Repubblica Cispadana, su

