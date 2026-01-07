Acca Larenzia tensione a Roma e militanti feriti | Frassinetti definisce l’accaduto un episodio grave e inaccettabile e confida nel lavoro delle forze dell’ordine

Il Sottosegretario Paola Frassinetti ha condannato fermamente l'aggressione ai militanti di Gioventù Nazionale a Roma, durante le attività di affissione commemorativa. Frassinetti ha definito l’episodio grave e inaccettabile, esprimendo fiducia nel lavoro delle forze dell’ordine per fare chiarezza e garantire la sicurezza politica. L’evento ha suscitato preoccupazione per il clima di tensione politica nella capitale.

Acca Larenzia, torna l’ombra degli anni di piombo: quattro militanti di Gioventù Nazionale aggrediti a Roma - Aggressione a quattro militanti di Gioventù Nazionale a Roma: indaga la Digos mentre la politica lancia l’allarme sul ritorno della violenza ideologica. tag24.it

Acca Larenzia, 4 attivisti di Gioventù nazionale aggrediti con le spranghe a Roma - Leggi su Sky TG24 l'articolo Acca Larenzia, 4 attivisti di Gioventù nazionale aggrediti con le spranghe a Roma ... tg24.sky.it

"Il clima d'odio delle sinistre produce i primi frutti. E sono frutti deteriorati come quelli nati negli Anni di piombo. Ora, dopo tanto tempo, un pacifico gruppo di ragazzi di Gioventù Nazionale, mentre affiggeva manifesti per ricordare la strage di Acca Larenzia, è - facebook.com facebook

Meloni su Acca Larenzia: 'Se il dissenso è aggressione la democrazia perde. L'Italia merita una vera e definitiva pacificazione nazionale'. #ANSA x.com

