Acca Larenzia tensione a Roma e militanti feriti | Frassinetti definisce l’accaduto un episodio grave e inaccettabile e confida nel lavoro delle forze dell’ordine

Da orizzontescuola.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Sottosegretario Paola Frassinetti ha condannato fermamente l'aggressione ai militanti di Gioventù Nazionale a Roma, durante le attività di affissione commemorativa. Frassinetti ha definito l’episodio grave e inaccettabile, esprimendo fiducia nel lavoro delle forze dell’ordine per fare chiarezza e garantire la sicurezza politica. L’evento ha suscitato preoccupazione per il clima di tensione politica nella capitale.

Il Sottosegretario Paola Frassinetti condanna duramente l'aggressione subita a Roma dai militanti di Gioventù Nazionale impegnati nelle affissioni commemorative, definendo l'atto vile e sintomo di un inaccettabile clima d'odio politico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Leggi anche: Acca Larenzia, militanti di Gioventù nazionale aggrediti con spranghe e aste. Meloni: «Se il dissenso è l’aggressione la democrazia perde»

Leggi anche: Allarme sicurezza e controlli. Fratelli d’Italia: "Fondamentale il lavoro delle forze dell’ordine"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

IL RUGGITO DI LEO: 7 GENNAIO LEZIONE DI STORIA. ACCA LARENTIA “PRESENTE”.

acca larenzia tensione romaRoma, Appio Latino blindato per la commemorazione di Acca Larentia - Strade vuote, cordone della polizia, agenti e camionette tra via Acca Larenzia e via Evandro. libero.it

acca larenzia tensione romaAcca Larenzia, torna l’ombra degli anni di piombo: quattro militanti di Gioventù Nazionale aggrediti a Roma - Aggressione a quattro militanti di Gioventù Nazionale a Roma: indaga la Digos mentre la politica lancia l’allarme sul ritorno della violenza ideologica. tag24.it

acca larenzia tensione romaAcca Larenzia, 4 attivisti di Gioventù nazionale aggrediti con le spranghe a Roma - Leggi su Sky TG24 l'articolo Acca Larenzia, 4 attivisti di Gioventù nazionale aggrediti con le spranghe a Roma ... tg24.sky.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.