Oggi si ricorda il 48° anniversario della strage di Acca Larenzia, un evento che rappresenta una delle pagine più dolorose della storia italiana. Meloni sottolinea l'importanza di mantenere viva la memoria e di lavorare per una vera pacificazione nazionale, riconoscendo la necessità di affrontare con responsabilità il passato per costruire un futuro più unito.

"Ricorre oggi il 48esimo anniversario della strage di Acca Larenzia. Una pagina dolorosa della storia della nostra Nazione, che ci richiama al dovere della memoria e della responsabilità". Lo scrive sui social la premier e leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ricordando l'anniversario dell'attentato. "Quelli del terrorismo e dell'odio politico sono stati anni bui, in cui troppo sangue innocente è stato versato, da più parti. Ferite che hanno colpito famiglie, comunità, l'intero popolo italiano", aggiunge la presidente del Consiglio, sottolineando - con un inciso sul presente - come "anche fatti recenti, in Italia e all'estero, ci ricordano quanto a volte possa essere fragile il confine tra confronto e odio, tra parola e violenza". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Acca Larenzia, Meloni: "Pagina dolorosa, Italia merita vera pacificazione nazionale"

Leggi anche: Meloni ricorda Acca Larenzia: “Pagina dolorosa, l’Italia merita vera pacificazione nazionale”

Leggi anche: Acca Larenzia, Meloni: “Una pagina dolorosa della nostra storia, l’Italia merita una vera pacificazione”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Meloni su Acca Larenzia, se dissenso è aggressione la democrazia perde; Meloni sente Machado Uscita di scena di Maduro apre una nuova pagina di speranza.

Acca Larenzia, Meloni: "Pagina dolorosa, Italia merita vera pacificazione nazionale" - "Ricorre oggi il 48esimo anniversario della strage di Acca Larenzia. iltempo.it