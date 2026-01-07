Acca Larenzia il raduno neofascista interrotto dall’urlo di una donna | Viva l’Italia antifascista! – Il video

Durante la commemorazione di Acca Larenzia, un raduno neofascista è stato interrotto dall’intervento di una donna che ha gridato: «Viva l’Italia antifascista!». L’episodio, ripreso in un video, ha attirato l’attenzione sui temi della memoria storica e della lotta contro le ideologie di estrema destra. Un momento di scompiglio che ha evidenziato le tensioni sociali legate a questi eventi.

« Viva l’Italia antifascista! ». È l’urlo di una donna affacciata a un balcone che rompe il silenzio dopo il secondo «presente» durante la commemorazione di Acca Larenzia. Anche quest’anno, nel 2026, la scena si è ripetuta secondo un copione ormai consolidato. Davanti all’ex sezione del Movimento sociale italiano, centinaia di aderenti a CasaPound e altri militanti neofascisti hanno commemorato – con braccia tese al rito d’appello fascista – i militanti uccisi nell’agguato del 7 gennaio 1978 da parte di gruppi dell’estrema sinistra. Tra i presenti Roberto Fiore. Tra i presenti anche Roberto Fiore, storico leader di Forza Nuova, condannato per l’assalto alla sede nazionale della Cgil. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: "Viva l'Italia antifascista!", un urlo risponde ai saluti romani per Acca Larentia Leggi anche: Acca Larenzia, Meloni: “Una pagina dolorosa della nostra storia, l’Italia merita una vera pacificazione” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Roma, Appio Latino blindato per la commemorazione di Acca Larentia - Strade vuote, cordone della polizia, agenti e camionette tra via Acca Larenzia e via Evandro. stream24.ilsole24ore.com

