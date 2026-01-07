Acca Larenzia | Bonelli ' Meloni predica pacificazione mentre tollera apologia fascista'

L'articolo analizza le dichiarazioni della presidente Meloni sulla necessità di pacificazione e convivenza civile, evidenziando come queste parole risultino in contrasto con gli eventi che si svolgono ad Acca Larentia, dove si registrano raduni di neofascisti e simboli riconducibili al fascismo. La questione solleva interrogativi sulla coerenza tra i discorsi ufficiali e i comportamenti sul territorio, sottolineando le tensioni tra retorica e realtà politica.

Roma, 7 gen. (Adnkronos) - "L'appello della presidente Meloni alla pacificazione, alla convivenza civile e contro ogni forma di violenza politica non può essere credibile se viene pronunciato proprio nel giorno in cui centinaia di neofascisti si radunano per fare apologia del fascismo, tra saluti romani e croci celtiche, come avviene ogni anno ad Acca Larentia". Così Angelo Bonelli, parlamentare AVS e co-portavoce di Europa Verde. "Così formulato, quell'appello diventa un messaggio carico di ipocrisia. Non solo perché si dimentica di ricordare le vittime, i morti e le stragi provocate dal fascismo e dal nazismo, ma soprattutto perché la vera pacificazione può avvenire solo facendo i conti fino in fondo con la storia e con la nostra Costituzione, che nasce dalla Resistenza partigiana, antifascista e democratica.

