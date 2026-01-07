Acca Larentia saluti romani alla commemorazione nel rito del ‘Presente’

In occasione del 48º anniversario della strage di Acca Larentia a Roma, si sono svolti i tradizionali saluti romani in memoria di Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta e Stefano Recchioni, vittime degli eventi di allora. La commemorazione ricorda gli episodi del 1975, segnando un momento di riflessione sulla storia e le conseguenze di quegli avvenimenti.

Ancora saluti romani in occasione della commemorazione della strage di Acca Larentia a Roma, nel 48esimo anniversario dell'uccisione da parte di militanti di estrema sinistra di Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta e della morte, nei giorni successivi durante gli scontri con le forze dell'ordine, di Stefano Recchioni. Circa un migliaio di militanti si è riunito davanti alla ex sezione del Movimento Sociale Italiano di Acca Larentia per ricordare i tre ragazzi uccisi, con la formula " Per tutti i camerati caduti " ripetuta per tre volte, a cui è seguita la risposta con il rito del 'presente': in questo contesto sono stati eseguiti i saluti romani.

