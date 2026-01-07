Acca Larentia La Russa | aggressioni non cancelleranno la memoria

L’aggressione avvenuta a Roma ai danni di giovani militanti di Gioventù Nazionale, mentre rispettavano la memoria di Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta, rappresenta un episodio grave che non può cancellare il valore della memoria storica. La violenza non deve prevalere sul rispetto e sulla memoria delle vittime, e le istituzioni devono garantire tutela e rispetto per chi si impegna nel ricordo del passato.

Roma, 7 gen. (askanews) – "Ho appreso con sconcerto la notizia della vile aggressione avvenuta nella notte a Roma ai danni di quattro militanti di Gioventù Nazionale, attaccati da un commando di venti persone mentre affiggevano manifesti in ricordo di Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta, assassinati davanti alla sede del Movimento Sociale Italiano, in via Acca Larenzia nel 1978". Lo ha scritto sui suoi canali social il presidente del Senato, Ignazio La Russa. "Quanto avvenuto – ha aggiunto – è inammissibile, siamo di fronte a un odio politico di estrema gravità, che condanno con fermezza. Queste aggressioni non cancelleranno la memoria, né fermeranno chi, con coraggio e determinazione, continua a difendere il diritto al ricordo e alla libertà di espressione.

Oggi ricordiamo la strage di Acca Larentia. Il 7 gennaio 1978 furono uccisi Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta e Stefano Recchioni, vittime dell'odio politico. Una vicenda che ha segnato profondamente la nostra Nazione e che ancora oggi resta una ferita a - facebook.com facebook

