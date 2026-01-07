Acca Larentia in centinaia per il saluto romano e il grido presente

Nel 2026, ad Acca Larentia, centinaia di militanti di estrema destra, tra cui aderenti a CasaPound, hanno partecipato a un rito commemorativo. Con saluti romani e il ripetuto “presente”, hanno ricordato i morti dell’agguato del 7 gennaio 1978, mantenendo vive pratiche simboliche legate a ideologie neofasciste. L’evento ha suscitato attenzione e discussioni sull’estrema destra in Italia.

