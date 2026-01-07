Acca Larentia Gioventù Nazionale | Aggressione ci riporta ad anni di piombo’
Gioventù Nazionale esprime preoccupazione per l’aggressione avvenuta stanotte in un parcheggio di un supermercato, dove alcuni ragazzi sono stati colpiti. L’episodio, avvenuto durante l’affissione di manifesti in ricordo di Acca Larentia, richiama alla memoria momenti difficili della nostra storia. La vicenda evidenzia la necessità di mantenere un clima di rispetto e sicurezza, anche in contesti di impegno civile.
“Siamo scossi da quanto accaduto stanotte, soprattutto perché i ragazzi sono stati aggrediti mentre si trovavano in un parcheggio di un supermercato, quindi non era neanche iniziata l’attività politica, la semplice affissione dei manifesti della libertà che ricordavano la strage di Acca Larentia ”. Così Francesco Todde, presidente di Gioventù Nazionale Roma, in occasione della commemorazione che ogni anno viene organizzata a Villa Glori per ricordare i ragazzi morti ad Acca Larentia. Todde denuncia l’aggressione avvenuta ieri in tarda serata ai danni di quattro militanti di Gioventù Nazionale mentre stavano per iniziare un’attività di volantinaggio dedicata proprio alle commemorazioni per Acca Larentia. 🔗 Leggi su Lapresse.it
