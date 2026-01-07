Acca Larentia giovani aggrediti durante la commemorazione | acquisite le telecamere

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza nell’area dell’Appia sono state acquisite dalla Digos di Roma, in seguito all’aggressione di alcuni giovani di Gioventù Nazionale durante la commemorazione di Acca Larentia. Le autorità stanno analizzando i filmati per approfondire quanto accaduto e identificare i responsabili. La vicenda è attualmente al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno lavorando per chiarire i dettagli dell’incidente.

Sono al vaglio della Digos della Questura di Roma le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona dell’Appia, dove nella mattinata di oggi si è verificata un’ aggressione ai danni di alcuni giovani di Gioventù Nazionale, presenti per la commemorazione di Acca Larentia. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, l’aggressione sarebbe stata messa in atto da un gruppo di circa dieci persone, tutte con il volto coperto, che si sarebbero avvicinate ai ragazzi colpendoli prima di dileguarsi rapidamente. L’episodio è avvenuto nelle prime ore del mattino, in un’area già attenzionata dalle forze dell’ordine per la concomitanza delle iniziative commemorative. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Acca Larentia, giovani aggrediti durante la commemorazione: acquisite le telecamere Leggi anche: Attivisti di Gioventù Nazionale aggrediti con le spranghe mentre affiggono i manifesti per Acca Larentia Leggi anche: Acca Larentia, aggrediti quattro militanti di Gioventù Nazionale. La Russa: “Inammissibile” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Meloni su Acca Larenzia, se dissenso è aggressione la democrazia perde; Acca Larentia, Speranzon (FdI): spedizione punitiva di matrice estremista di sinistra. Chi alimenta odio è complice; Aggressione a ragazzi di Gioventù Nazionale, Rocca: “Doppia ferita a memoria e convivenza civile”; Accca Larenzia, 4 di Gioventù nazionale aggrediti con spranghe a Roma. A Roma nel giorno di Acca Larentia aggrediti quattro militanti di Gioventù Nazionale, Meloni: “L’Italia merita la pacificazione nazionale” - Stavano affiggendo manifesti in ricordo della strage del '78; la condanna di La Russa: "Sconcerto per la vile aggressione" ... dire.it

Roma, echi di anni ’70: aggrediti 4 militanti di destra alla vigilia di Acca Larentia, proiettili a sede Cgil - Echi sinistri di anni di piombo: due episodi specularmente stupidi, da non sottovalutare, prima che diventino tragici ... blitzquotidiano.it

Acca Larentia, aggrediti 4 militanti di Gioventù nazionale. Meloni: «L'Italia merita una pacificazione» - Le consuete polemiche per la commemorazione a 48 anni dalla strage ... avvenire.it

Si parla di Groenlandia, Festa del Tricolore ed Acca Larentia x.com

Centinaia ad Acca Larentia fanno il saluto romano al grido «per tutti i camerati caduti». Le aggressioni e le polemiche, a Roma un giorno di tensione - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.