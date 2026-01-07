Acca Larentia aggrediti a sprangate quattro militanti di Gioventù Nazionale

Quattro militanti di Gioventù Nazionale sono stati vittime di un’aggressione con sprangate a Roma, vicino a un supermercato di via Tuscolana. L’incidente, ancora oggetto di indagini, ha suscitato attenzione sulle condizioni di sicurezza per gli attivisti politici in città. Nessuna delle persone coinvolte ha riportato ferite gravi, e le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire l’accaduto.

Quattro attivisti di Gioventù Nazionale sono stati aggrediti a Roma, nei pressi di un supermercato di via Tuscolana. Secondo quanto emerso dal racconto delle persone coinvolte, l’episodio si sarebbe verificato durante l’affissione di manifesti relativi alla commemorazione promossa al parco della Rimembranza nel 48esimo anniversario della strage di Acca Larentia. Gli aggressori erano dieci, incappucciati, armati di spranghe e aste, stando a quanto raccontato. Potrebbero essere stati ripreso dalle telecamere di videosorveglianza: le immagini sono al vaglio della Digos, che ha trasmesso una prima informativa in Procura. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Acca Larentia, aggrediti a sprangate quattro militanti di Gioventù Nazionale Leggi anche: Acca Larentia, aggrediti quattro militanti di Gioventù Nazionale. La Russa: “Inammissibile” Leggi anche: Acca Larentia, la denuncia di Gioventù nazionale: “Aggrediti a Roma 4 nostri militanti”. La Russa: “È odio politico” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Acca Larentia, aggrediti quattro militanti di Gioventù Nazionale. La Russa: “Inammissibile” - Quattro militanti di Gioventù Nazionale, l’organizzazione giovanile di Fratelli d’Italia, sono stati aggrediti a Roma da un “un gruppo di estrema sinistra” mentre stavano affiggendo dei manifesti per ... tpi.it

L'aggressione ai militanti di destra nel giorno di Acca Larentia diventa un caso politico - Quattro giovani di Gioventù nazionale, l'organizzazione giovanile di Fdi, presi a sprangate a Roma. avvenire.it

Acca Larentia, la denuncia di Gioventù nazionale: “Aggrediti a Roma 4 nostri militanti”. La Russa: “È odio politico” - Stavano affiggendo dei manifesti per la commemorazione di Acca Larentia a Roma quando sono stati aggrediti con spranghe e aste da “un gruppo di estrema sinistra “. ilfattoquotidiano.it

Acca Larentia, Meloni: “Violenza politica mai giustificabile, non deve tornare” x.com

Franco, Francesco e Stefano, insieme alle loro famiglie, attendono ancora giustizia e pace a 47 anni dalla Strage di Acca Larentia. Una ferita mai rimarginata, frutto della violenza politica di quegli anni, che purtroppo vediamo spesso riaffiorare oggi. Franco, Fr - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.