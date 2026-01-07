Acca Larentia aggrediti a Roma quattro attivisti di Gioventù nazionale Meloni la viole

Quattro attivisti di Gioventù Nazionale sono stati aggrediti a Roma, vicino a un supermercato di via Tuscolana, nel giorno del ricordo della strage di Acca Larentia. L’episodio ha suscitato reazioni politiche, tra cui quella della presidente Meloni. L’evento si inserisce in un contesto di tensione politica e sociale, evidenziando la delicatezza delle vicende legate alla memoria storica e alle attività di sensibilizzazione.

AGI - Quattro attivisti di Gioventù Nazionale sono stati aggrediti nei pressi di un supermercato di via Tuscolana, a Roma, nel giorno del ricordo della strage di Acca Larentia. Secondo quanto riferito dalle vittime, l'episodio si è verificato durante l'affissione di manifesti relativi alla commemorazione promossa presso il parco della rimembranza dal movimento giovanile nel pomeriggio di oggi. La Digos della Questura di Roma, ha ricostruito che i quattro attivisti sono stati avvicinati nei pressi di un supermercato di zona da un gruppo di opposta ideologia e aggrediti con spranghe e aste.

Ricordare la strage di Acca Larentia significa finire nel mirino dell’estremismo rosso. Quanto accaduto ai militanti di Gioventù Nazionale è di una gravità inaudita. La sinistra condannerà o, peggio, difenderà gli artefici di questa azione violenta e vigliacca - facebook.com facebook

#Meloni parla di Acca Larentia. Di quante stragi, omicidi, aggressioni non ha parlato x.com

