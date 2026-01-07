Acca Larentia aggrediti a Roma quattro attivisti di Gioventù nazionale Meloni la viole

Da agi.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro attivisti di Gioventù Nazionale sono stati aggrediti a Roma, vicino a un supermercato di via Tuscolana, nel giorno del ricordo della strage di Acca Larentia. L’episodio ha suscitato reazioni politiche, tra cui quella della presidente Meloni. L’evento si inserisce in un contesto di tensione politica e sociale, evidenziando la delicatezza delle vicende legate alla memoria storica e alle attività di sensibilizzazione.

AGI - Quattro  attivisti di Gioventù Nazionale  sono stati  aggrediti  nei pressi di un supermercato di via Tuscolana, a  Roma, nel giorno del ricordo della  strage di Acca Larentia. Secondo quanto riferito dalle vittime, l’episodio si è verificato durante l’affissione di  manifesti  relativi alla  commemorazione  promossa presso il parco della rimembranza dal movimento giovanile nel pomeriggio di oggi. La  Digos della Questura di Roma, ha ricostruito che i quattro attivisti sono stati avvicinati nei pressi di un supermercato di zona da un gruppo di  opposta ideologia  e aggrediti con  spranghe e aste. 🔗 Leggi su Agi.it

acca larentia aggrediti a roma quattro attivisti di giovent249 nazionale meloni la viole

© Agi.it - Acca Larentia, aggrediti a Roma quattro attivisti di Gioventù nazionale. Meloni, "la viole...

Leggi anche: Attivisti di Gioventù Nazionale aggrediti con le spranghe mentre affiggono i manifesti per Acca Larentia

Leggi anche: Acca Larentia, aggrediti quattro militanti di Gioventù Nazionale. La Russa: “Inammissibile”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Acca Larentia, FdI Roma: “Violenza politica intollerabile, serve una condanna unanime”; Accca Larenzia, 4 di Gioventù nazionale aggrediti con spranghe a Roma; Roma ancora nella morsa del maltempo: esondato l'Aniene, allerta rossa; Acca Larentia, nel commando una decina a volto coperto.

acca larentia aggrediti romaA Roma nel giorno di Acca Larentia aggrediti quattro militanti di Gioventù Nazionale, Meloni: “L’Italia merita la pacificazione nazionale” - Stavano affiggendo manifesti in ricordo della strage del '78; la condanna di La Russa: "Sconcerto per la vile aggressione" ... dire.it

acca larentia aggrediti romaAcca Larentia, aggrediti quattro militanti di Gioventù Nazionale. La Russa: “Inammissibile” - Quattro militanti di Gioventù Nazionale, l’organizzazione giovanile di Fratelli d’Italia, sono stati aggrediti a Roma da un “un gruppo di estrema sinistra” mentre stavano affiggendo dei manifesti per ... tpi.it

acca larentia aggrediti romaAcca Larentia, la denuncia di Gioventù nazionale: “Aggrediti a Roma 4 nostri militanti”. La Russa: “È odio politico” - Stavano affiggendo dei manifesti per la commemorazione di Acca Larentia a Roma quando sono stati aggrediti con spranghe e aste da “un gruppo di estrema sinistra “. ilfattoquotidiano.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.