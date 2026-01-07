A Testa Alta, fiction con Sabrina Ferilli su Canale 5, racconta la storia ispirata a eventi reali. La protagonista, interpretata dalla Ferilli, è la preside che affronta sfide e ostacoli con determinazione. La serie si basa su vicende autentiche, offrendo uno sguardo sincero e toccante su una figura femminile forte e resiliente. La narrazione mette in luce il coraggio di una donna che lotta per i suoi valori e per la sua comunità.

A Testa Alta storia vera della fiction con Sabrina Ferilli. A Testa Alta è una storia vera? Sabrina Ferilli è la protagonista della fiction di Canale 5, il coraggio di una donna. Diretta da Giacomo Martelli, la fiction conta su un cast che include, tra gli altri, Francesco Petit, Raniero Monaco Di Lapio, Fabrizio Ferracane, Gioia Spaziani, Maria Chiara Augenti e Ninni Bruschetta. Ma chi è Virginia Terzi nella realtà? Virginia Terzi storia vera della preside, è esistita nella realtà?. Sabrina Ferilli è Virginia Terzi, preside di un liceo in un borgo sul lago alle porte di Roma. Educatrice brillante e ideatrice di A Testa Alta, un progetto contro la dipendenza digitale, sta per coronare il sogno della sua vita quando un video intimo diffuso senza consenso la travolge in uno scandalo mediatico. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

© Piperspettacoloitaliano.it - A Testa Alta storia vera di Virginia Terzi, chi è la preside nella realtà (interpretata da Sabrina Ferilli)

Leggi anche: Sabrina Ferilli preside carismatica vittima di revenge porn: trama e curiosità di “A testa alta”

