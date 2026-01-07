A testa alta e il prezzo del giudizio digitale

La fiction con Sabrina Ferilli che interroga il presente. Sabrina Ferilli sceglie un ruolo che parla al presente. Il prime time di Canale 5 propone A testa alta, una fiction che riporta Sabrina Ferilli in primo piano con una interpretazione intensa e consapevole. La serie affronta l'impatto devastante dell'esposizione pubblica nell'era digitale e utilizza una narrazione accessibile per raccontare paure, scelte e responsabilità. Ferilli interpreta Virginia Terzi, preside di un liceo affacciato su un lago alle porte di Roma, donna stimata e lungimirante che crede nella scuola come spazio di tutela e crescita civile.

