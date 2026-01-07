A soli 14 anni si finge carabiniere e ruba armi a due messinesi

Un ragazzo di 14 anni di Catania è stato arrestato dai carabinieri dopo aver falsamente assunto il ruolo di carabiniere e aver rubato armi. L'indagine ha riguardato anche una truffa ai danni di due cittadini nella provincia di Messina. L'episodio evidenzia i rischi legati alla criminalità giovanile e alla diffusione di comportamenti fraudolenti tra i minori.

A soli 14 anni si è finto carabiniere per rubare armi. Protagonista un ragazzino residente a Catania e arrestato dai carabinieri dopo una truffa commessa ai danni di due residenti in provincia di Messina.L'indagine, avviata subito dopo la truffa commessa nel Messinese ai danni di due cittadini.

