A Santa Lucia in migliaia per il Brusa la Vecia Padovani | È questo l' unico vero evento dell' Epifania veronese

Santa Lucia ha nuovamente accolto il tradizionale appuntamento del “Brusa la Vecia”, un evento storicamente legato all’Epifania veronese. Anche quest’anno, migliaia di persone hanno partecipato a questa manifestazione, che rappresenta un momento di continuità e identità culturale per la città di Verona. Un’occasione per vivere le tradizioni locali in un contesto autentico e condiviso.

