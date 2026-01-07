A Santa Lucia in migliaia per il Brusa la Vecia Padovani | È questo l' unico vero evento dell' Epifania veronese
Santa Lucia ha nuovamente accolto il tradizionale appuntamento del “Brusa la Vecia”, un evento storicamente legato all’Epifania veronese. Anche quest’anno, migliaia di persone hanno partecipato a questa manifestazione, che rappresenta un momento di continuità e identità culturale per la città di Verona. Un’occasione per vivere le tradizioni locali in un contesto autentico e condiviso.
Santa Lucia ha ospitato anche quest’anno il tradizionale appuntamento del “Brusa la Vecia”, evento storico legato all’Epifania veronese che ha fatto registrare una partecipazione particolarmente significativa. Secondo gli organizzatori, le presenze hanno superato le 4.000 unità, con una forte. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Leggi anche: A Verona il rito del "Brusa la Vecia" al Forte Gisella, Padovani: «Difendere le tradizioni significa difendere l’identità dei territori»
Leggi anche: Perchè si festeggia la befana e la tradizione del 'Brusa la Vecia': riti e leggende nel Veronese
VIDEO | Capodanno a Verona, il divieto di botti e fuochi d'artificio ignorato ovunque.
Fico incontra gli assessori a Santa Lucia. La prima giunta a fine mese: c'è quindi tempo per Cuomo. Tentativo di variare un po' il bilancio - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.