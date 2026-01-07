A Roma la prima edizione del Woody Allen Festival un’iniziativa a cura di Piji

A Roma, si tiene la prima edizione del Woody Allen Festival, organizzato da Piji. L’evento propone un fine settimana dedicato all’opera del celebre regista, esplorando i temi e lo stile che caratterizzano la sua carriera. Un’occasione per appassionati e curiosi di approfondire l’universo creativo, ironico e malinconico di Woody Allen attraverso proiezioni, incontri e approfondimenti.

ROMA – Un intero fine settimana dedicato all'universo creativo, ironico e malinconico di Woody Allen. Sabato 10 e domenica 11 gennaio The Cineclub ospita la prima edizione del Woody Allen Festival, un'iniziativa a cura di Piji, stimato cantautore, autore e saggista romano, esperto e appassionato del grande cineasta statunitense. Una due giorni immersiva tra cinema, musica dal vivo, libri, incontri e letture d'autore, per rendere omaggio ad una delle figure artistiche più iconiche del Novecento. La rassegna prenderà il via sabato 10 gennaio con l'inaugurazione ufficiale e, a seguire, la presentazione del libro "Woody Allen, film, amori e nevrosi di Mario Mucciarelli", pubblicato da Sagoma Editore, con la partecipazione di Fabio Morici e Francesco Alò.

Da Manhattan a Roma, il genio di Woody Allen in un festival gratuito: il programma tra libri, film cult e concerti - Arriva a Roma un omaggio immersivo al grande attore e regista Woody Allen, che direttamente dalle ambientazioni di Manhattan, porterà nel cuore della Capitale, tutta l’ironia dissacrante e le nevrosi ... msn.com

