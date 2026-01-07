A pochi centimetri dalla tragedia Frana in via Faentina momenti di paura | casa sfiorata da un enorme masso

Una frana ha interessato via Faentina a Fiesole, lunedì 6 gennaio, provocando il passaggio di un grande masso vicino a una residenza. L’evento ha generato momenti di apprensione tra i residenti, che hanno assistito alla scena da vicino. La zona è stata temporaneamente evacuata mentre le squadre di emergenza intervenivano per valutare i rischi e mettere in sicurezza l’area.

Fiesole (Firenze), 7 gennaio 2026 – Momenti di grande paura nella serata di ieri, lunedì 6 gennaio, in via Faentina, in località Pian di Mugnone. Tra le 21:30 e le 22 un enorme masso si è improvvisamente distaccato dalla parte superiore del versante roccioso. Un blocco di tre metri cubi, tragedia sfiorata. Il blocco, di almeno tre metri cubi, ha sfiorato una casa al numero civico 52: dopo aver travolto il giardino che si affaccia sul versante, si è fermato a pochi centimetri dalla parete dell'abitazione. Solo per una fortuita combinazione di fattori si è evitata la tragedia. Al momento del distacco, infatti, la casa era occupata: all'interno si trovavano cinque persone, poi evacuate in via precauzionale.

