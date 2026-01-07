A Palazzo Santa Margherita una performance tra mostra e teatro

Il 10 gennaio a Palazzo Santa Margherita si svolgerà “Sogno di essere trasparente”, una performance multidisciplinare curata dal collettivo Fanni Banni’s - Drama Teatro. L’evento si ispira alle opere di Paolo Ventura e alla mostra “L'Oca gigante e altre meraviglie”, creando un’esperienza che unisce arte visiva e teatro in un contesto culturale di rilievo. Un’occasione per esplorare le suggestioni di queste espressioni artistiche in un ambiente storico e raffinato.

In programma il prossimo 10 gennaio, "Sogno di essere trasparente" è una performance multidisciplinare a cura del collettivo Fanni Banni's - Drama Teatro ispirata all'opera visiva di Paolo Ventura e alla mostra L'Oca gigante e altre meraviglie allestita a Palazzo Santa Margherita.Con due turni.

