A Palazzo Creberg prorogata la mostra Fragilità riflesse di Viveka Assembergs

A Palazzo Creberg, la mostra “Fragilità riflesse” di Viveka Assembergs, è stata prorogata fino al 29 gennaio. L’opera, una installazione site-specific di oltre 11 metri composta da 36 sculture sospese, invita a riflettere sulla fragilità e sulla percezione di sé. L’esposizione, apprezzata dal pubblico, si svolge tra il salone principale e il loggiato, offrendo un’esperienza artistica coinvolgente e suggestiva.

Considerato il forte apprezzamento da parte del pubblico, è stata prorogata dal 15 al 29 gennaio la monumentale installazione “Fragilità riflesse” dell’artista Viveka Assembergs, un’imponente opera site-specific che si sviluppa verticalmente per oltre 11 metri, composta da 36 sculture sospese tra il salone principale e il loggiato di Palazzo Creberg. Un’occasione per vivere l’arte e la cultura nel cuore di Bergamo, scoprendo la creatività contemporanea di Viveka Assembergs e il patrimonio restaurato della nostra comunità. L’installazione, curata da Angelo Piazzoli e Marcella Cattaneo, rappresenta uno dei lavori più significativi della recente ricerca dell’artista di origini svedesi e bergamasca d’adozione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Lupi, ombre e fragilità: l’arte di Viveka Assembergs firma un rito contemporaneo a Palazzo Creberg

Leggi anche: Quasi 300mila visitatori per Elliott Erwitt: prorogata la mostra al Palazzo Reale

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

“Fragilità riflesse”, a Palazzo Creberg l’arte di Viveka Assembergs - Nella storica sede di Palazzo Creberg, dal 4 ottobre 2025 al 15 gennaio 2026, i visitatori potranno ammirare uno straordinario lavoro site- bergamonews.it

“Grandi restauri”, a Palazzo Creberg in mostra 11 capolavori - Da sempre Fondazione Creberg ha molto a cuore la tutela e la salvaguardia dei Beni Culturali; con il progetto “Grandi Restauri” è impegnata da molti anni in una capillare azione di recupero ... bergamonews.it

Nel flusso delle esistenze sospese, a Palazzo Creberg l’installazione «Fragilità riflesse» - Sabato 4 ottobre, alle 11, al Palazzo Storico del Credito Bergamasco in Porta Nuova, aprirà i battenti «Fragilità riflesse», ardita e monumentale installazione site- ecodibergamo.it