Il 19 gennaio 2026, a Monteforte d'Alpone, ritorna il “Sagraspin”, una tradizionale festa locale. L’evento si svolgerà nel palatenda riscaldato in piazza Salvo d’Acquisto, a partire dalle 19. Un’occasione per riscoprire le usanze del territorio in un ambiente accogliente e familiare. La manifestazione rappresenta un momento di incontro e condivisione per la comunità, mantenendo viva una tradizione radicata nel tempo.

Lunedì 19 gennaio 2026 torna il “Sagraspin”, una storica festa montefortiana che sarà ospitata nel palatenda riscaldato in piazza Salvo d’Acquisto, a partire dalle 19.30. Gli ospiti potranno gustare un menù tipico della tradizione locale: mortadèla con radécio de Verona e polenta, oppure bacalà. 🔗 Leggi su Veronasera.it

© Veronasera.it - A Monteforte d'Alpone torna il “Sagraspin”

