Villa Cristina si propone come un ambiente che si colloca tra una casa privata e una Residenza Sanitaria Assistenziale, offrendo agli anziani un luogo accogliente e rispettoso della loro autonomia. Non si tratta di un ospedale o di una casa di riposo convenzionale, ma di uno spazio dedicato a preservare dignità, libertà e opportunità di vivere con serenità, in un contesto di rispetto e attenzione alle esigenze di ciascuno.

Non è un luogo di corsie e camici, né una casa di riposo nel senso tradizionale del termine. È piuttosto uno spazio dove la terza età ritrova dignità, voce e possibilità di scelta. Sabato 10, in via Ristori, aprirà Villa Cristina, una realtà abitativa pensata per anziani ancora autonomi, che desiderano continuare a vivere la propria quotidianità senza rinunciare alla sicurezza e alle relazioni. Villa Cristina nasce come risposta a un bisogno sempre più diffuso: quello di non essere soli, senza però sentirsi ricoverati. Una soluzione intermedia tra casa privata e Rsa. L’idea di assistenza si intreccia con quella di libertà, intesa come possibilità di scegliere, di decidere, di restare protagonisti della propria vita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A metà tra casa privata e Rsa. Villa Cristina apre agli anziani

