A Lugo inaugura la nuova scuola dell' infanzia La Filastrocca

Sabato 10 gennaio a Lugo si inaugura la scuola dell'infanzia “La Filastrocca”, situata in via Cardinal Francesco Bertazzoli 70/a. La nuova struttura offre uno spazio accogliente e sicuro dedicato alla crescita e allo sviluppo dei bambini. L'apertura rappresenta un'opportunità importante per la comunità locale, promuovendo servizi educativi di qualità dedicati ai più piccoli.

Sabato 10 gennaio si terrà l'inaugurazione della nuova scuola dell'infanzia “La Filastrocca”, in via Cardinal Francesco Bertazzoli 70a a Lugo. La cerimonia inizierà alle 9.30: interveranno la sindaca Elena Zannoni, l'assessora ai Lavori pubblici Veronica Valmori, il dirigente del Servizio Lavori. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

