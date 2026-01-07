A Gromo l’addio a Andreino Santus | Si prendeva cura degli altri

A Gromo si sono svolte le esequie di Andreino Santus, una figura molto stimata nel paese. La cerimonia si è tenuta nel pomeriggio di mercoledì 7 gennaio nella chiesa parrocchiale, frequentata da familiari, amici e conoscenti. Andreino Santus era conosciuto per la sua attenzione e cura verso gli altri, lasciando un ricordo di gentilezza e disponibilità nella comunità.

