A Fano e Marotta aule aperte Ma nel resto della Valcesano oggi gli alunni resteranno a casa

A Fano e Marotta le scuole sono aperte, mentre in tutta la Valcesano gli studenti resteranno a casa. La nevicata di ieri e le basse temperature previste per oggi hanno portato i sindaci delle vallate del Cesano e del Metauro a decidere la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, per garantire la sicurezza degli alunni e del personale.

La nevicata di ieri e le previsioni su un repentino abbassamento delle temperature già da queste ore hanno indotto i sindaci delle vallate del Cesano e del Metauro a indire la chiusura per oggi di tutte le scuole di ogni ordine e grado. Uniche eccezioni riguardano Fano e Marotta, dove gli alunni andranno regolarmente in classe. Pertanto, plessi off limits a Pergola, San Lorenzo, Fratte Rosa, Mondavio, Terre Roveresche, Monte Porzio, San Costanzo e Mondolfo (con questo Comune diviso in due, perché, come detto, saranno aperte le scuole marottesi). Sul versante metaurense chiusura per Cartoceto (per le difficoltà viarie nel capoluogo), Colli al Metauro, Fossombrone e Sant'Ippolito.

