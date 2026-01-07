A dicembre l’inflazione rialza la testa E tornano ad accelerare i prezzi del carrello della spesa | stangata sul cibo

L’ inflazione a dicembre rialza la testa, con i prezzi che segnano un +0,2% su novembre e un aumento dell’1,2% rispetto all’anno precedente (a novembre era 1,1%). Le stime preliminari dell’ Istat archiviano il 2025 con una media dell’inflazione all’1,5%. Nonostante il rialzo, anche a dicembre, l’inflazione italiana si mantiene comunque decisamente sotto l’area euro che nell’ultimo mese dell’anno si è attestata al 2% in leggero calo su novembre (2,1%). Ma preoccupa che l’accelerazione sia dovuta, oltre che alla crescita dei prezzi dei trasporti (da +0,9% a +2,6%), a quella degli alimentari sia non lavorati (da +1,1% a +2,3%) che lavorati (da +2,1% a +2,6%). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - A dicembre l’inflazione rialza la testa. E tornano ad accelerare i prezzi del carrello della spesa: stangata sul cibo Leggi anche: Inflazione: a novembre rallentano i prezzi del "carrello della spesa": da +2,1 a +1,5% Leggi anche: Inflazione: a novembre rallentano i prezzi del "carrello della spesa": giù frutta e verdura Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Istat, a dicembre 2025 l'inflazione cresce all'1,2% su base annua per aumenti trasporti, da +0,9% a +2,6%, e del carrello della spesa, da +1,5% a +2,2% x.com Nella zona euro l’inflazione torna all’obiettivo del 2% a dicembre. Segnale rassicurante per la BCE e i responsabili della politica monetaria, con pressioni sui prezzi in calo. https://l.euronews.com/593A - facebook.com facebook

