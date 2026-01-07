A che ora lo sci alpino oggi | startlist slalom Madonna di Campiglio tv streaming
Ecco le informazioni sull'orario dello slalom maschile a Madonna di Campiglio: startlist, orari, diretta TV e streaming. Dopo una lunga attesa, gli atleti si preparano a scendere in pista in vista delle tappe decisive della stagione, tra cui le Olimpiadi. Scopri quando seguire la gara e come collegarti per non perdere nessun aggiornamento.
Si torna finalmente in pista per dare il via ad un lungo sprint che accompagnerà gli atleti verso il momento decisivo dell’annata, la competizione olimpica. La Coppa del Mondo di sci alpino maschile riparte da una grande classica: la leggendaria 3-Tre ospita lo slalom speciale di Madonna di Campiglio. La prima manche inizierà alle ore 18:00, mentre la seconda prenderà il via alle ore 21:00. Il quinto appuntamento stagionale tra i pali stretti inaugura dunque il 2026 del Circo Bianco al maschile. In testa alla classifica di specialità c’è il norvegese Timon Haugan con 245 punti davanti ai francesi Clement Noel, secondo con 182, e Paco Rassat, terzo a due punti dal connazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: A che ora lo sci alpino oggi: startlist slalom Courchevel, tv, streaming
Leggi anche: A che ora lo sci alpino oggi: startlist slalom Semmering, tv, streaming
Quando lo sci alpino oggi in tv: orari slalom Kranjska Gora, startlist, streaming. Occhio al cambio di rete; Shiffrin alla ricerca della vittoria n° 70 in slalom: la startlist della gara di domenica, apre Duerr; Quando lo sci alpino oggi in tv: orari gigante Kranjska Gora, startlist, streaming; GP FISI FVG alpino, la start list del gigante Ragazzi/Allievi sullo Zoncolan.
A che ora lo sci alpino oggi: startlist slalom Madonna di Campiglio, tv, streaming - Si torna finalmente in pista per dare il via ad un lungo sprint che accompagnerà gli atleti verso il momento decisivo dell’annata, la competizione olimpica. oasport.it
Quando lo sci alpino oggi in tv: orari gigante Kranjska Gora, startlist, streaming - L'inizio di un nuovo anno porta con sé propositi, desideri e la voglia di continuare a sognare in grande. oasport.it
Sci alpino oggi, gigante femminile a Kranjska Gora con Sofia Goggia: a che ora e dove vederlo in diretta - La campionessa bergamasca ha il pettorale numero 11, la giovanissima Anna Trocker, alla seconda gara nel circuito, scende con il 58 ... today.it
ALPINO - Oggi a Malga Rivetta l'Us Asiago Sci ha proposto il primo appuntamento del Grand Prix Net Insurance per la circoscrizione Fisi Padova - FISI Vicenza - FISI Verona. Nella graduatoria per società, vittoria per l'Us Asiago Sci davanti a Nhoa Game Acad - facebook.com facebook
A che ora lo sci alpino oggi: startlist slalom Kranjska Gora, tv, streaming - x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.