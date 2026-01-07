A che ora esce la graduatoria di Medicina dove trovarla e cosa deve fare chi ha superato il semestre filtro

La graduatoria di Medicina verrà pubblicata l’8 gennaio su Universitaly. In essa sarà indicata la posizione di ogni candidato e la sede assegnata, in base al punteggio e ai posti disponibili. Chi ha superato il semestre filtro dovrà attendere l’assegnazione e seguire le istruzioni fornite dal sito per eventuali passaggi successivi. È importante consultare regolarmente il portale per aggiornamenti ufficiali.

La graduatoria nazionale di Medicina sarà pubblicata l'8 gennaio su Universitaly, e per ogni candidato sarà indicata la sede sulla base del punteggio e del numero di posti disponibili.

