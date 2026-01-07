Arezzo, 7 gennaio 2026 – Iniziare l’anno nuovo con una storia da ascoltare e condividere, una musica che viene da lontano e un teatro pieno di bambini, genitori e nonni. È l’invito che il Teatro Comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino rivolge alle famiglie per domenica 11 gennaio, inizio alle ore 17:30, con lo spettacolo “ Storie della buonanotte per bambine ribell i”, tratto dai celebri best seller di Elena Favilli e Francesca Cavallo. L’evento, una produzione di Officine della Cultura, è pensato come un regalo per la famiglia, insieme ad un invito a prolungare il clima di festa delle settimane natalizie trasformando la tavola imbandita in platea, il racconto domestico in esperienza condivisa, il tempo insieme in emozione dal vivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A Castiglion Fiorentino un inizio d’anno a teatro con le Storie della buonanotte per bambine ribelli

Leggi anche: Storie e tradizioni del Natale in scena a Castiglion Fiorentino

Leggi anche: Storie e tradizioni del Natale in scena a Castiglion Fiorentino

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

A Castiglion Fiorentino un inizio d’anno a teatro con le Storie della buonanotte per bambine ribelli - Domenica 11 gennaio il Teatro Comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino festeggia il nuovo anno con lo spettacolo dedicato alle famiglie con Elena Ferri e l'Orchestra Multietnica di Arezzo al femm ... lanazione.it