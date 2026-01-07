A Lucca e provincia, l’appuntamento con la Lotteria Italia rappresenta una tradizione consolidata all’inizio di ogni anno. La ricerca della fortuna si rinnova, con cittadini che sperano di ottenere un premio significativo. La manifestazione mantiene il suo ruolo di evento atteso, offrendo a molti l’opportunità di partecipare a una delle iniziative più popolari del periodo natalizio.

Come sempre, anche a Lucca e provincia non si rinuncia al tradizionale appuntamento di inizio anno con la fortuna, tentando il colpo grosso con la Lotteria Italia. Anzi, i biglietti venduti nella nostra provincia sono stati oltre 59.440, quasi il 16,5% in più rispetto alla scorsa edizione. In passato la Lotteria Italia ha in effetti regalato qualche soddisfazione ai lucchesi. In particolare nel gennaio 2020 fu vinto alla ricevitoria Trapani, all’angolo tra via di Tiglio e via Ingrellini a San Filippo, il quarto premio da un milione di euro. "Anche ieri sera, così, tutti davanti alla tv per conoscere i biglietti fortunati estratti durante “Affari tuoi“ su Rai Uno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A caccia della fortuna. Lotteria Italia, un boom

Leggi anche: Lotteria Italia: nei biglietti della fortuna il racconto dei nostri sogni

Leggi anche: La fortuna bacia l'Umbria: due vincite da 10mila euro con i biglietti della Lotteria Italia

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

A caccia della fortuna. Lotteria Italia, un boom; Lotteria Italia, il racconto di Maurizio che vende i biglietti a via Condotti: Anche 800 in un giorno; Lotteria Italia ci siamo, è arrivato il giorno dell'estrazione: tutte le info e come riscuotere i premi; Lotteria Italia, la Sardegna festeggia: vinto il quarto premio da 1,5 milioni a Jerzu in Ogliastra – tutti i numeri.

Lotteria Italia, record di vendite e caccia ai cinque milioni: stasera l’estrazione che può cambiare una vita - L’Epifania riporta in tv la lotteria più amata dagli italiani, tra numeri da capogiro, premio speciale e attesa per i biglietti milionari ... giornalelavoce.it