A Bologna, sabato 10 gennaio, si terrà un corteo in difesa del Venezuela e del presidente Nicolás Maduro. L'evento mira a esprimere solidarietà e sostenere la stabilità politica nel paese sudamericano. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle norme vigenti, offrendo un'occasione per discutere e sensibilizzare su questioni legate alla situazione venezuelana.

Sabato 10 gennaio ci sarà una nuova manifestazione in difesa del Venezuela e del presidente destituito Nicolas Maduro. A organizzare il corteo sono stati Potere al Popolo, Rete dei comunisti, Osa, Cambiare Rotta e Usb. Il concentramento è previsto per le ore 15 in piazza XX Settembre.Non si. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

© Bolognatoday.it - A Bologna ci sarà un nuovo corteo per Maduro e per il Venezuela

Leggi anche: Usa, Trump valuta attacchi militari contro Venezuela e Messico per fermare traffico di droga, Maduro: “Se ci attacca sarà la sua fine”

Leggi anche: Cosa rischia il presidente del Venezuela Nicolas Maduro dopo l’arresto: sarà processato negli Usa

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Nuovo corteo degli studenti, in 300 per Gaza. Scuole bloccate e traffico in tilt: striscioni e fumogeni sui viali - I licei e gli istituti superiori sono poi scesi in strada, dopo che nei giorni scorsi avevano diffuso una locandina invitando la comunità studentesca alla mobilitazione, partita dalle singole sedi e ... ilrestodelcarlino.it

Tremila di nuovo in corteo per Gaza: “Restiamo vigili, la pace sia giusta” - E noi non ci fermeremo finché la Palestina non sarà libera, finché tutti i popoli non saranno liberi”. ilrestodelcarlino.it

Bologna, il corteo per Gaza e la Palestina di sabato 11 ottobre: il percorso e chi ci sarà con i bolognesi della Flotilla - Mentre a Gaza è partito il cessate il fuoco dopo l’accordo tra Israele e Hamas sulla «prima fase» del piano di pace proposto dagli Usa, Bologna oggi torna in piazza per chiedere una «pace giusta» per ... corrieredibologna.corriere.it

Il presidio e il corteo per il Venezuela: «Contro l'aggressione degli Usa»

CI VEDIAMO ALLA RADIO arriva a BOLOGNA! Il MIO nuovo spettacolo teatrale fa tappa al Teatro Dehon il 29 gennaio 2026 alle ore 21.00! Un viaggio emozionante tra parole, suoni e voci che hanno segnato la storia dello sport italiano. Una celebrazione - facebook.com facebook

Così il nuovo anno cambierà Bologna x.com