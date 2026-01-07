A 93 anni, Adelina si diverte ancora sulla giostra alta 40 metri di Cortona, dimostrando che l'età non limita la voglia di vivere momenti di spensieratezza. La sua storia testimonia come la passione e il sorriso possano accompagnare ogni fase della vita, mantenendo viva la giovinezza interiore. Un esempio di vitalità che invita a riflettere sull’importanza di conservare entusiasmo e leggerezza, indipendentemente dagli anni.

Cortona, 7 gennaio 2026 – Novantatre anni e tanta voglia di sentirsi ancora bambina. La signora Adelina non ha avuto esitazioni. Pochi giorni fa ha visto un signore che voleva salire sulla giostra panoramica di 40 metri della sua Cortona. La moglie aveva paura e allora si è fatta avanti lei, con la naturalezza di chi non si pone troppi problemi: “Vengo io”. Così Adelina Parigi Scorbucchi, cortonese doc, è salita su una ruota alta 40 metri per rivivere l’emozione delle giostre della sua adolescenza. Un gesto spontaneo, di quelli che raccontano un carattere. Il signore le ha offerto il biglietto e due giorni dopo, non soddisfatta, Adelina è tornata di nuovo, questa volta con un’amica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A 93 anni sulla giostra alta 40 metri, la storia di Adelina che non si arrende all’età: “Mi sento una bambina”

