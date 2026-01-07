77° edizione del Concorso AsLiCo per cantanti lirici | oltre la metà dei vincitori sono asiatici

Si è conclusa la 77ª edizione del Concorso AsLiCo dedicato a giovani cantanti lirici, con la partecipazione di 19 concorrenti provenienti da diverse nazioni. Tra i vincitori, più della metà sono di origine asiatica, evidenziando la diversità e il carattere internazionale dell’evento. La selezione ha coinvolto oltre 120 candidati nelle fasi finali, confermando il prestigio e l’importanza del concorso nel panorama lirico italiano.

Si è appena concluso il 77° Concorso AsLiCo per giovani cantanti lirici, a cui hanno partecipato 19 cantanti, 16 per la sezione AConcorso per Ruoli e 3 per la sezione emergenti, selezionati tra gli oltre 120 cantanti giunti alle fasi eliminatorie. Anche il pubblico ha votato il suo preferito con.

