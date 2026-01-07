Nel 2026, il panorama giovanile si arricchisce di talenti emergenti da tutto il mondo. Nella terza parte di questa serie, presentiamo 50 giovani promesse da seguire, tra cui José Neto, nato nel 2008 e nato nel settore giovanile del Benfica. La sua tecnica e il suo potenziale lo rendono uno dei nomi da tenere d’occhio nel prossimo futuro.

JOSÉ NETO, 2008, BENFICA (PORTOGALLO) Impossibile, vedendolo giocare, immaginare che José Neto non abbia ancora 18 anni. È un terzino sinistro solido, disciplinato, intelligente. Non cala di concentrazione, ha pochi fronzoli, sa già usare il corpo con furbizia per proteggere palla, mandare fuori tempo i marcatori, usare a suo vantaggio il limite della riga laterale - come richiede la tecnica dei terzini. Mourinho si fida di lui, e non è poco. Lo ha fatto esordire in Champions League contro il Napoli e ai microfoni il tecnico ha dichiarato: «José Neto farà la storia». Neto ha davvero l’aria del terzino normale, e quindi con sfumature vintage, ma guardandolo bene ci si accorge che quello che fa è piuttosto eccezionale: sovrapporsi sempre con i tempi giusti, capire quando portare palla e quando giocare veloce. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - 50 giovani da seguire nel 2026 - Terza parte

