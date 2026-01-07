4 società ville a Cannes e un passato in carcere | chi sono i coniugi Moretti i proprietari del Constellation di Crans-Montana

I coniugi Moretti, proprietari del bar-discoteca Le Constellation di Crans-Montana, sono al centro dell’attenzione dopo la tragedia di Capodanno, che ha causato almeno 40 vittime e numerosi feriti. Con un passato che include esperienze in carcere e una storia imprenditoriale articolata, le loro attività si estendono anche a ville a Cannes e a diverse società. Questa vicenda solleva interrogativi sulla loro figura e sul contesto in cui si è svolto l’incidente.

