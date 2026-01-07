4 società ville a Cannes e un passato in carcere | chi sono i coniugi Moretti i proprietari del Constellation di Crans-Montana
I coniugi Moretti, proprietari del bar-discoteca Le Constellation di Crans-Montana, sono al centro dell’attenzione dopo la tragedia di Capodanno, che ha causato almeno 40 vittime e numerosi feriti. Con un passato che include esperienze in carcere e una storia imprenditoriale articolata, le loro attività si estendono anche a ville a Cannes e a diverse società. Questa vicenda solleva interrogativi sulla loro figura e sul contesto in cui si è svolto l’incidente.
I proprietari del bar-discoteca Le Constellation di Crans-Montana, dove nella notte di Capodanno si è consumata una tragedia costata la vita ad almeno 40 persone e il ferimento di altre 121, sono ora formalmente indagati dalla procura cantonale svizzera. Jacques Moretti, 49 anni, e sua moglie Jessica Maric, 39 anni, devono rispondere delle accuse di omicidio plurimo colposo, lesioni corporali per negligenza e incendio per negligenza. La coppia di ristoratori francesi di origine corsa gestisce il locale dal 2015, anno in cui rilevarono quello che sarebbe diventato uno dei simboli della vita notturna della località alpina. 🔗 Leggi su Cultweb.it
