Un recente intervento della tv russa ha suscitato attenzione per il suo appello agli Stati Uniti, evidenziando come la Russia percepisca il Venezuela come parte del proprio

Sconcertante l'ultimo appello arrivato dalla tv russa agli Stati Uniti. "L'America difende i propri interessi in quel territorio che definisce 'il nostro cortile di casa' e considera il Venezuela come il suo cortile di casa e fa lo stesso con il Messico, la Colombia, il Canada, la Groenlandia. E a loro non importa assolutamente chi dica cosa, preoccupa solo la sicurezza americana, l'economia americana, l'America prima di tutto. Punto", dice il conduttore russo durante una trasmissione sul piccolo schermo, come si vede nel filmato mandato in onda da 4 di Sera su Rete 4. Senza contare, insomma, tutto quello che Mosca sta facendo in Ucraina da quattro anni a questa parte. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - 4 di Sera, sulla tv russa lo sconcertante appello su Maduro

