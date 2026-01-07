3TRE Madonna di Campiglio | L' Emozione della Grande Classica dello Sci

La 3TRE a Madonna di Campiglio si svolge sulla storica pista Canalone Miramonti, offrendo un'occasione per gli appassionati di sci di vivere una delle più tradizionali e apprezzate competizioni della stagione. L'evento attira numerosi partecipanti e spettatori, creando un'atmosfera coinvolgente e ricca di passione per lo sci alpino. Un momento importante per gli amanti di questo sport, che combina tradizione e spettacolo in un contesto naturale unico.

L'atmosfera della 3TRE sulla mitica pista Canalone Miramonti di Madonna di Campiglio è elettrica con tantissima gente che accorre per vivere una gara divertente e spettacolare. Lo sci italiano rivive le emozioni trasmesse da Alberto Tomba, l'idolo indiscusso che ha fatto sognare intere generazioni di bambini e ha dimostrato che i sogni possono diventare realtà anche se con molte difficoltà #3TRE #MadonnadiCampiglio #Sci #CoppaDelMondo #AlbertoTomba #SciItaliano #CanalaneMiramonti #DiscesaLibera #GustavoThoeni #EmozioneSci #SciAlpino #SkiWorldCup #TradizioneSci #TifoItaliano #SciSpettacolo Nel 2005 arriva la vittoria della Coppa del Mondo su questa discesa pazzesca dove il tifo del pubblico italiano si sente forte mentre lo speaker urla sempre più forte. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - 3TRE Madonna di Campiglio: L'Emozione della Grande Classica dello Sci Leggi anche: “3Tre – Il numero magico dello sci”: Sky racconta i 75 anni della pista simbolo di Madonna di Campiglio Leggi anche: Quando una pista di sci diventa un mito: la 3Tre di Madonna di Campiglio Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Sci, la leggenda della gara «3Tre» a Madonna di Campiglio: la Valanga Azzurra, Tomba e lo scarpone aggiustato col fil di ferro, i tifosi arrampicati sugli alberi; Tutto pronto per la 3Tre: gratis e agevolazioni per tesserati FISI; 3tre, il Numero Magico dello Sci su Sky Sport Arena; Video - 1996 L'Anno di Del Piero: La Nuova Serie Sky dal 6 Gennaio ???. 3Tre di Madonna di Campiglio, prima manche - GUARDA LA DIRETTA - Madonna di Campiglio è pronta per lo spettacolo dello slalom di Coppa del mondo in notturna, sulla 3Tre. rainews.it

PAT * «UNA SFILATA DI CAMPIONI PER LA 3TRE A MADONNA DI CAMPIGLIO, FUGATTI CON FAILONI E GOTTARDI ALL’EVENTO DI IERI SERA CON ATLETI CHE HANNO FATTO LA STORIA ... - Ricordi, aneddoti ed emozioni ieri sera allo Chalet Spinale di Madonna di Campiglio in attesa della 72° edizione della 3Tre, lo slalom speciale notturno di ... agenziagiornalisticaopinione.it

Slalom 3Tre di Madonna di Campiglio 2026: start list, orari manche e diretta TV - Timon Haugan apre col numero 1 il cancelletto di partenza della 3Tre, lo slalom speciale notturno di Madonna di Campiglio, in programma oggi ... discoveryalps.it

3TRE Madonna di Campiglio: L'Emozione della Grande Classica dello Sci ???

Il presidente Fugatti e gli assessori Failoni e Gottardi all'evento di ieri sera che ha visto protagonisti tanti atleti che hanno fatto la storia dello sci. Oggi la gara 3Tre Madonna di Campiglio - Audi FIS Ski World - facebook.com facebook

Sarà il norvegese Timon Haugan il primo atleta ad affacciarsi dal cancelletto di partenza della 72ª 3Tre, lo slalom speciale notturno di Coppa del Mondo FIS in programma oggi, mercoledì 7 gennaio a Madonna di Campiglio discoveryalps.it/slalom-3tre-ma… # x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.