3TRE Madonna di Campiglio | L' Emozione della Grande Classica dello Sci

La 3TRE a Madonna di Campiglio si svolge sulla storica pista Canalone Miramonti, offrendo un'occasione per gli appassionati di sci di vivere una delle più tradizionali e apprezzate competizioni della stagione. L'evento attira numerosi partecipanti e spettatori, creando un'atmosfera coinvolgente e ricca di passione per lo sci alpino. Un momento importante per gli amanti di questo sport, che combina tradizione e spettacolo in un contesto naturale unico.

L'atmosfera della 3TRE sulla mitica pista Canalone Miramonti di Madonna di Campiglio è elettrica con tantissima gente che accorre per vivere una gara divertente e spettacolare. Lo sci italiano rivive le emozioni trasmesse da Alberto Tomba, l'idolo indiscusso che ha fatto sognare intere generazioni di bambini e ha dimostrato che i sogni possono diventare realtà anche se con molte difficoltà #3TRE #MadonnadiCampiglio #Sci #CoppaDelMondo #AlbertoTomba #SciItaliano #CanalaneMiramonti #DiscesaLibera #GustavoThoeni #EmozioneSci #SciAlpino #SkiWorldCup #TradizioneSci #TifoItaliano #SciSpettacolo Nel 2005 arriva la vittoria della Coppa del Mondo su questa discesa pazzesca dove il tifo del pubblico italiano si sente forte mentre lo speaker urla sempre più forte. 🔗 Leggi su Digital-news.it

